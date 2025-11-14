Шатдаун в США приведет к невосполнимым потерям для экономики, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Завершившийся в США самый продолжительный в истории шатдаун всё ещё оказывает существенное влияние на экономику страны, при этом часть последствий окажется необратимой, сообщает в пятницу издание Завершившийся в США самый продолжительный в истории шатдаун всё ещё оказывает существенное влияние на экономику страны, при этом часть последствий окажется необратимой, сообщает в пятницу издание Semafor

По оценке Бюджетного управления конгресса (CBO), экономика "навсегда потеряет" не менее 11 миллиардов долларов реального ВВП. Кроме того, ключевые макроэкономические показатели за октябрь - данные по занятости и инфляции - с большой долей вероятности так и не будут опубликованы из-за остановки работы федеральных агентств.

Экономист Гай Бергер прокомментировал в беседе с изданием: отсутствие статистики означает, что "стране придётся ещё дольше лететь с размытым лобовым стеклом". Это создаёт проблемы и для Федеральной резервной системы, которая в следующем месяце должна решить, замедляется ли рынок труда достаточно быстро для снижения ключевой ставки.