14.11.2025

Шатдаун в США приведет к невосполнимым потерям для экономики, пишут СМИ
18:00 14.11.2025
Шатдаун в США приведет к невосполнимым потерям для экономики, пишут СМИ
Завершившийся в США самый продолжительный в истории шатдаун всё ещё оказывает существенное влияние на экономику страны, при этом часть последствий окажется... РИА Новости, 14.11.2025
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Завершившийся в США самый продолжительный в истории шатдаун всё ещё оказывает существенное влияние на экономику страны, при этом часть последствий окажется необратимой, сообщает в пятницу издание Semafor.
По оценке Бюджетного управления конгресса (CBO), экономика "навсегда потеряет" не менее 11 миллиардов долларов реального ВВП. Кроме того, ключевые макроэкономические показатели за октябрь - данные по занятости и инфляции - с большой долей вероятности так и не будут опубликованы из-за остановки работы федеральных агентств.
Экономист Гай Бергер прокомментировал в беседе с изданием: отсутствие статистики означает, что "стране придётся ещё дольше лететь с размытым лобовым стеклом". Это создаёт проблемы и для Федеральной резервной системы, которая в следующем месяце должна решить, замедляется ли рынок труда достаточно быстро для снижения ключевой ставки.
"Это далеко не академический вопрос. Здесь на кону реальная экономика", - отметил Майкл Стрейн из Американского института предпринимательства, чьи слова также приводит Semafor. По его словам, даже те данные, которые всё же будут собраны, могут оказаться значительно менее точными, поскольку госслужащим придётся восстанавливать информацию "задним числом".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
12 ноября, 22:23
 
