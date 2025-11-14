Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025

США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
06:46 14.11.2025
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
США потребуется время, чтобы полностью восстановится после рекордного по продолжительности периода, когда правительство не работало, заявил вице-президент... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, мвф, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Дональд Трамп, МВФ, Джеймс Дэвид Вэнс
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс

Вэнс: США потребуется время, чтобы полностью восстановиться после шатдауна

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США потребуется время, чтобы полностью восстановится после рекордного по продолжительности периода, когда правительство не работало, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Потребуется время, чтобы все полностью заработало", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс
Снижается цена на топливо, а значит и все остальное подешевеет, отметил Вэнс, добавив, что это тоже потребует времени. Проблему доступности жилья усугубляют нелегалы, добавил он.
Ранее МВФ предсказал негативное влияние шатдауна на рост экономики, который, вероятно, замедлится в четвертом квартале.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.
Президент Дональд Трамп заявил ранее об огромном уроне стране от перебоев в работе правительства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
