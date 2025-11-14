США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США потребуется время, чтобы полностью восстановится после рекордного по продолжительности периода, когда правительство не работало, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

"Потребуется время, чтобы все полностью заработало", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Снижается цена на топливо, а значит и все остальное подешевеет, отметил Вэнс, добавив, что это тоже потребует времени. Проблему доступности жилья усугубляют нелегалы, добавил он.

Ранее МВФ предсказал негативное влияние шатдауна на рост экономики, который, вероятно, замедлится в четвертом квартале.

Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.