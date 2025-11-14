https://ria.ru/20251114/shatdaun-2054909438.html
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
США потребуется время, чтобы полностью восстановится после рекордного по продолжительности периода, когда правительство не работало, заявил вице-президент... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
мвф
джеймс дэвид вэнс
сша
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США потребуется время, чтобы полностью восстановится после рекордного по продолжительности периода, когда правительство не работало, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Потребуется время, чтобы все полностью заработало", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Снижается цена на топливо, а значит и все остальное подешевеет, отметил Вэнс, добавив, что это тоже потребует времени. Проблему доступности жилья усугубляют нелегалы, добавил он.
Ранее МВФ
предсказал негативное влияние шатдауна на рост экономики, который, вероятно, замедлится в четвертом квартале.
Правительство США
официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.
Президент Дональд Трамп
заявил ранее об огромном уроне стране от перебоев в работе правительства.