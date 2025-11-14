МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На певца Александра Серова подали в суд иск, касающийся воспитания детей, следует из судебных и иных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как следует из материалов в распоряжении агентства, 7 ноября в московском суде был зарегистрирован иск, поданный на Серова. Он касается споров, связанных с воспитанием детей.