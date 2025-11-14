Рейтинг@Mail.ru
На певца Александра Серова подали в суд
07:07 14.11.2025
На певца Александра Серова подали в суд
На певца Александра Серова подали в суд
На певца Александра Серова подали в суд иск, касающийся воспитания детей, следует из судебных и иных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
александр серов
Шоубиз, Александр Серов
На певца Александра Серова подали в суд

На певца Александра Серова подали в суд из-за воспитания детей

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На певца Александра Серова подали в суд иск, касающийся воспитания детей, следует из судебных и иных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов в распоряжении агентства, 7 ноября в московском суде был зарегистрирован иск, поданный на Серова. Он касается споров, связанных с воспитанием детей.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у певца есть действующее ИП, основным видом деятельности которого значится "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений".
