СБУ не фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики, заявили в НАБУ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не фигурируют в резонансном деле о коррупции в сфере энергетики, в котором оказались замешаны члены кабмина, а также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил в пятницу директор украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
"У них (фигурантов дела о коррупции – ред.) довольно тесные связи с правоохранителями… Я могу сейчас сказать абсолютно точно про тех, кого не имел никакого отношения к схеме "Энергоатома". Там никаким образом не фигурировали сотрудники Службы безопасности Украины", - сказал Кривонос в интервью изданию "Украинская правда".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.