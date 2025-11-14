https://ria.ru/20251114/sanktsii-2055056514.html
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей - РИА Новости, 14.11.2025
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
"Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания. РИА Новости, 14.11.2025
