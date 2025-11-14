Рейтинг@Mail.ru
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
18:01 14.11.2025
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
"Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания. РИА Новости, 14.11.2025
экономика, лукойл
Экономика, ЛУКОЙЛ
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей

"Лукойл" объявит о сделке по продаже зарубежных активов после договоренностей

© AP Photo / Valentina PetrovaАЗС "Лукойл" в Софии
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
АЗС "Лукойл" в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания.
"Лукойл" ранее сообщил о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями.
"О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов", - говорится в сообщении.
Экономика
 
 
