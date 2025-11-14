Рейтинг@Mail.ru
МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/samolet-2055031598.html
МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области
МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области - РИА Новости, 14.11.2025
МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области
Происшествие с самолетом Cessna 182 в Омской области 5 июля 2025 года произошло из-за самовыключения двигателя, вызванного, вероятно, обледенением карбюратора,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:34:00+03:00
2025-11-14T16:34:00+03:00
происшествия
омская область
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055028498_0:0:859:483_1920x0_80_0_0_bade590febe9a620580255dbbcf148ab.jpg
https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055028498_134:0:778:483_1920x0_80_0_0_089bebd130f8a4d3f9a7a8b306c2a583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Омская область, Межгосударственный авиационный комитет
МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области

МАК : ЧП с Cessna 182 в Омской области произошло из-за обледенения карбюратора

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025
На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Происшествие с самолетом Cessna 182 в Омской области 5 июля 2025 года произошло из-за самовыключения двигателя, вызванного, вероятно, обледенением карбюратора, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Авиационное происшествие... произошло при выполнении вынужденной посадки, обусловленной самовыключением двигателя, наиболее вероятно, вследствие обледенения карбюратора", - говорится в отчете.
Во время захода самолета на посадку двигатель работал неустойчиво, что является признаком образования льда в карбюраторе. Пилот не обнаружил признаков обледенения и не включил обогрев, и двигатель выключился. Самолет совершил вынужденную посадку и перевернулся, пилот не пострадал.
МАК рекомендовал разработчикам документации на воздушные суда осуществлять работу над ней с учетом документации прототипа, поскольку в руководстве летной эксплуатации Cessna 182 нет требований по включению обогрева карбюратора перед посадкой.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
27 июня, 21:04
 
ПроисшествияОмская областьМежгосударственный авиационный комитет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала