МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области
2025-11-14T16:34:00+03:00
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Происшествие с самолетом Cessna 182 в Омской области 5 июля 2025 года произошло из-за самовыключения двигателя, вызванного, вероятно, обледенением карбюратора, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Авиационное происшествие... произошло при выполнении вынужденной посадки, обусловленной самовыключением двигателя, наиболее вероятно, вследствие обледенения карбюратора", - говорится в отчете.
Во время захода самолета на посадку двигатель работал неустойчиво, что является признаком образования льда в карбюраторе. Пилот не обнаружил признаков обледенения и не включил обогрев, и двигатель выключился. Самолет совершил вынужденную посадку и перевернулся, пилот не пострадал.
МАК
рекомендовал разработчикам документации на воздушные суда осуществлять работу над ней с учетом документации прототипа, поскольку в руководстве летной эксплуатации Cessna 182 нет требований по включению обогрева карбюратора перед посадкой.