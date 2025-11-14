МАК назвал причину ЧП с Cessna 182 в Омской области

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Происшествие с самолетом Cessna 182 в Омской области 5 июля 2025 года произошло из-за самовыключения двигателя, вызванного, вероятно, обледенением карбюратора, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Во время захода самолета на посадку двигатель работал неустойчиво, что является признаком образования льда в карбюраторе. Пилот не обнаружил признаков обледенения и не включил обогрев, и двигатель выключился. Самолет совершил вынужденную посадку и перевернулся, пилот не пострадал.