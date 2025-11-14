Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле опубликовал рамочное соглашение о будущем договоре о взаимной торговле между Сальвадором и США, предусматривающем расширение экономического сотрудничества и снятие ряда барьеров для американского импорта.

"Соединённые Штаты Америки и Республика Сальвадор согласовали рамки для Соглашения о взаимной торговле, которое укрепляет и расширяет наши долговременные экономические отношения, включая Договор о свободной торговле между Доминиканской Республикой, странами Центральной Америки и Соединёнными Штатами (CAFTA-DR), который вступил в силу для Соединённых Штатов и Сальвадора в 2006 году", - говорится в тексте совместного заявления правительств Сальвадора и США , которое Букеле опубликовал в своем блоге в соцсети Х с подписью "Друзья".

Как следует из документа, Сальвадор обязуется устранить широкий спектр нетарифных ограничений, включая упрощение регуляторных требований для американских экспортёров фармацевтической продукции и медоборудования, снятие ограничений на ввоз восстановленной техники, принятие американских автостандартов и ускорение процедур регистрации товаров. Также планируется отмена апостиля, более широкое использование электронных сертификатов и упрощение выдачи сертификатов свободной продажи.

Отдельно подчёркивается, что республика примет меры по предотвращению барьеров для ввоза сельхозпродукции из США, признавая американские регуляторные процедуры и действующие сертификаты.

Сальвадор подтвердил готовность продвигать международные договоры по интеллектуальной собственности, а также обеспечить прозрачность в вопросе географических указаний, чтобы доступ американской сельхозпродукции не ограничивался из-за использования отдельных наименований сыров и мясных изделий.

Отмечается, что республика обязуется не вводить дискриминационных налогов на цифровые сервисы, продолжить облегчение торговли и поддерживать высокие стандарты регулирования. Кроме того, Сальвадор подтвердил соблюдение международно-признанных трудовых прав и запретит импорт товаров, произведённых с применением принудительного труда.

В сфере экологии страна берёт обязательства усиливать природоохранные меры, бороться с незаконной вырубкой лесов, браконьерством, нелегальной добычей полезных ископаемых и работать над выполнением Соглашения ВТО по рыбным субсидиям.

В документе также говорится о мерах по предотвращению недолжной конкуренции со стороны госпредприятий, о сотрудничестве в сфере госзакупок, контроля за инвестициями и экспортного контроля, а также о совместных усилиях по укреплению цепочек поставок.

Отмечается, что в ближайшие недели стороны намерены завершить согласование текста, подготовить его к подписанию и провести необходимые внутренние процедуры. C учётом обязательств Сальвадора Вашингтон снимет зеркальные пошлины с ряда сальвадорских товаров, которые не производятся в США в достаточном объёме, а также с отдельных текстильных изделий, подпадающих под условия CAFTA-DR.