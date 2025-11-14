Рейтинг@Mail.ru
Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/salvador-2054889989.html
Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле
Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле - РИА Новости, 14.11.2025
Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле
Президент Сальвадора Найиб Букеле опубликовал рамочное соглашение о будущем договоре о взаимной торговле между Сальвадором и США, предусматривающем расширение... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:48:00+03:00
2025-11-14T02:48:00+03:00
в мире
сальвадор
сша
центральная америка
найиб букеле
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20251114/gvatemala-2054886092.html
https://ria.ru/20251103/ssha-2052611138.html
https://ria.ru/20251029/soglashenie-2051456668.html
сальвадор
сша
центральная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сальвадор, сша, центральная америка, найиб букеле, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Сальвадор, США, Центральная Америка, Найиб Букеле, Всемирная торговая организация (ВТО)
Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле

Сальвадор и США согласовали рамочное соглашение о торговле и сотрудничестве

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле опубликовал рамочное соглашение о будущем договоре о взаимной торговле между Сальвадором и США, предусматривающем расширение экономического сотрудничества и снятие ряда барьеров для американского импорта.
"Соединённые Штаты Америки и Республика Сальвадор согласовали рамки для Соглашения о взаимной торговле, которое укрепляет и расширяет наши долговременные экономические отношения, включая Договор о свободной торговле между Доминиканской Республикой, странами Центральной Америки и Соединёнными Штатами (CAFTA-DR), который вступил в силу для Соединённых Штатов и Сальвадора в 2006 году", - говорится в тексте совместного заявления правительств Сальвадора и США, которое Букеле опубликовал в своем блоге в соцсети Х с подписью "Друзья".
Президентский дворец в Гватемале - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин
01:48
Как следует из документа, Сальвадор обязуется устранить широкий спектр нетарифных ограничений, включая упрощение регуляторных требований для американских экспортёров фармацевтической продукции и медоборудования, снятие ограничений на ввоз восстановленной техники, принятие американских автостандартов и ускорение процедур регистрации товаров. Также планируется отмена апостиля, более широкое использование электронных сертификатов и упрощение выдачи сертификатов свободной продажи.
Отдельно подчёркивается, что республика примет меры по предотвращению барьеров для ввоза сельхозпродукции из США, признавая американские регуляторные процедуры и действующие сертификаты.
Сальвадор подтвердил готовность продвигать международные договоры по интеллектуальной собственности, а также обеспечить прозрачность в вопросе географических указаний, чтобы доступ американской сельхозпродукции не ограничивался из-за использования отдельных наименований сыров и мясных изделий.
Отмечается, что республика обязуется не вводить дискриминационных налогов на цифровые сервисы, продолжить облегчение торговли и поддерживать высокие стандарты регулирования. Кроме того, Сальвадор подтвердил соблюдение международно-признанных трудовых прав и запретит импорт товаров, произведённых с применением принудительного труда.
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
США начали создавать клуб стран для "справедливой" торговли минералами
3 ноября, 12:04
В сфере экологии страна берёт обязательства усиливать природоохранные меры, бороться с незаконной вырубкой лесов, браконьерством, нелегальной добычей полезных ископаемых и работать над выполнением Соглашения ВТО по рыбным субсидиям.
В документе также говорится о мерах по предотвращению недолжной конкуренции со стороны госпредприятий, о сотрудничестве в сфере госзакупок, контроля за инвестициями и экспортного контроля, а также о совместных усилиях по укреплению цепочек поставок.
Отмечается, что в ближайшие недели стороны намерены завершить согласование текста, подготовить его к подписанию и провести необходимые внутренние процедуры. C учётом обязательств Сальвадора Вашингтон снимет зеркальные пошлины с ряда сальвадорских товаров, которые не производятся в США в достаточном объёме, а также с отдельных текстильных изделий, подпадающих под условия CAFTA-DR.
США также учтут новое соглашение при принятии решений по вопросам национальной безопасности, в том числе в рамках раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года.
Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп
29 октября, 12:51
 
В миреСальвадорСШАЦентральная АмерикаНайиб БукелеВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала