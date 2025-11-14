Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио выдвигает против Венесуэлы ложные обвинения в наркоторговле как единственный способ оправдать несоразмерные военные действия в международных водах, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
«
"Государственный секретарь США лжет, как обычно, перед своими предполагаемыми союзниками из G7 относительно наркоторговли и предполагаемых угроз его стране со стороны Венесуэлы. Ложь - его единственный ресурс для оправдания несоразмерного, чрезвычайного развертывания военных сил, с помощью которых они осуществляют внесудебные казни в международных водах, грубо нарушая международное право", - написал кубинский министр в соцсети X.
Ранее во время встречи министров иностранных дел G7 Рубио заявил, что вооруженные силы США имеют право действовать "в своем полушарии" и что Европа не может ставить под сомнение законность операций против судов в Карибском море, якобы связанных с наркоторговлей. После этого Пентагон, чтобы "изгнать наркотеррористов" из Западного полушария, начал операцию "Южное копьё".
По словам кубинского министра, глава американской дипломатии прибегает к "дискредитированной" доктрине Монро, призывая союзников не вмешиваться в дела западного полушария. Эта доктрина, сформулированная в 1823 году, представляет собой принцип внешней политики США, выраженный во фразе "Америка для американцев", который изначально стремился противостоять любому европейскому колониализму и закрепить гегемонию Вашингтона в полушарии.
В августе Вашингтон распорядился о размещении дополнительных военных сил в Карибском регионе. Против действий США в международных водах Карибского моря, которые начали истреблять неопознанные скоростные катера, выступили многие страны и лидеры региона, включая Мексику, Кубу, Никарагуа, Колумбию, Венесуэлу и Бразилию.