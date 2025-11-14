Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио выдвигает против Венесуэлы ложные обвинения в наркоторговле как единственный способ оправдать несоразмерные военные действия в международных водах, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.