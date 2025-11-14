Рубио провел встречу с главой МИД Бразилии

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США.