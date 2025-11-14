Рейтинг@Mail.ru
Рубио провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 14.11.2025
03:41 14.11.2025
Рубио провел встречу с главой МИД Бразилии
Рубио провел встречу с главой МИД Бразилии
Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, сша, бразилия, канада, марко рубио, мауру виейра, дональд трамп, g7
В мире, США, Бразилия, Канада, Марко Рубио, Мауру Виейра, Дональд Трамп, G7
Рубио провел встречу с главой МИД Бразилии

Рубио и глава МИД Бразилии обсудили торговые отношения

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которой стороны обсудили торговые отношения между двумя странами, заявил госдеп США.
"Госсекретарь Рубио встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой после встречи министров G7 в Канаде и встречи президента Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой на полях саммита лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра обсудили взаимную рамочную основу для торговых отношений между США и Бразилией", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пиготта.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила о том, что достигла договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной и Эквадором.
