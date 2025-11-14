Рейтинг@Mail.ru
21:36 14.11.2025
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском - РИА Новости, 14.11.2025
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском
Двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет найдены мертвыми в одном из гаражей в курском Железногорске, предварительно, они отравились угарным газом,... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
железногорск
курская область
александр хинштейн
происшествия, железногорск , курская область, александр хинштейн
Происшествия, Железногорск , Курская область, Александр Хинштейн
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском

Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом в Железногорске

КУРСК, 14 ноя - РИА Новости. Двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет найдены мертвыми в одном из гаражей в курском Железногорске, предварительно, они отравились угарным газом, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"ЧП в Железногорске. В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших: двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о произошедшем уточняется.
"Приношу соболезнования родным и близким. Тяжелейшее горе для родителей. Ситуацию буду держать на личном контроле", - заключил Хинштейн.
ПроисшествияЖелезногорскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Заголовок открываемого материала