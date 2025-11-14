https://ria.ru/20251114/rossiya-2055086018.html
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском
Четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом под Курском
Двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет найдены мертвыми в одном из гаражей в курском Железногорске, предварительно, они отравились угарным газом,... РИА Новости, 14.11.2025
