20:39 14.11.2025
Прокурор МУС незаконно привлек к ответственности россиян, заявили в ГП
Прокурор МУС незаконно привлек к ответственности россиян, заявили в ГП
в мире
россия
гаага
международный уголовный суд
россия
гаага
в мире, россия, гаага, международный уголовный суд
В мире, Россия, Гаага, Международный уголовный суд
Прокурор МУС незаконно привлек к ответственности россиян, заявили в ГП

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан с февраля по март 2022 года незаконно привлек к уголовной ответственности граждан РФ, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
"По версии следствия, с февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в студии Rai Studios. 7 октября 2025 года
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
8 октября, 02:50
 
