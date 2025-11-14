Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию - РИА Новости, 14.11.2025
15:45 14.11.2025
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию - РИА Новости, 14.11.2025
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
Если НАТО решит напасть на Россию, то РФ будет реагировать, используя все имеющиеся у нее возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.11.2025
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию

Захарова: Россия готова к любому развитию событий в случае нападения НАТО

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Если НАТО решит напасть на Россию, то РФ будет реагировать, используя все имеющиеся у нее возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если такая безумная затея, как напасть на Россию, возникает у натовских стратегов, то у них не должно оставаться никаких сомнений, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся возможности", - заявила она в ходе брифинга.
При этом Захарова отметила, что у России нет никаких планов нападения на страны НАТО, однако меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов в близи российских границ принимаются уже сейчас.
"Мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества", - добавила она.
Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу
13 ноября, 10:58
© 2025 МИА «Россия сегодня»
