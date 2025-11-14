https://ria.ru/20251114/rossiya-2055013796.html
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
Если НАТО решит напасть на Россию, то РФ будет реагировать, используя все имеющиеся у нее возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.11.2025
россия
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
Захарова: Россия готова к любому развитию событий в случае нападения НАТО