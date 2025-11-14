Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" скоро обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2"
15:35 14.11.2025
"Росатом" скоро обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2"
"Росатом" скоро обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2"
"Росатом" в ближайшие дни обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2", сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
строительство, венгрия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
Строительство, Венгрия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", В мире
"Росатом" скоро обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2"

Лихачев: "Росатом" в ближайшие дни обсудит с Венгрией строительство АЭС "Пакш-2"

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. "Росатом" в ближайшие дни обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2", сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Важно подчеркнуть, что мы на прошлой неделе получили разрешение венгерского регулятора на разворот строительства, на движение к "первому бетону". Это фундаментальное изменение, перезагрузка проекта. И мы планируем с руководством Венгрии в ближайшие дни буквально обсудить дальнейший сценарий строительных работ", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, "Росатом" со своей стороны "сделает все, чтобы максимально быстро двигаться вперед по стройке".
СтроительствоВенгрияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
