"Росатом" скоро обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2"
"Росатом" в ближайшие дни обсудит с руководством Венгрии строительство АЭС "Пакш-2", сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:35:00+03:00
2025-11-14T15:35:00+03:00
2025-11-14T15:36:00+03:00
