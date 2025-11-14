Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие объявило в розыск гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" Сергея Люфанова по обвинению в мошенничестве, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.