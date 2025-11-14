https://ria.ru/20251114/rossiya-2055007574.html
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск - РИА Новости, 14.11.2025
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск
Следствие объявило в розыск гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" Сергея Люфанова по обвинению в мошенничестве, говорится... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:27:00+03:00
2025-11-14T15:27:00+03:00
2025-11-14T15:27:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250717/delo-2029630654.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ракетные войска стратегического назначения
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ракетные войска стратегического назначения
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" Люфанова объявили в розыск