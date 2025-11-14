Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск
15:27 14.11.2025
Гендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыск
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ракетные войска стратегического назначения
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ракетные войска стратегического назначения
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ракетные войска стратегического назначения
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие объявило в розыск гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" Сергея Люфанова по обвинению в мошенничестве, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Люфанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и в этот же день он объявлен в розыск", - сказано в материалах.
Следствие ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН.
Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке "Патриот"
17 июля, 10:13
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ракетные войска стратегического назначения
 
 
