Рейтинг@Mail.ru
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 14.11.2025 (обновлено: 05:56 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/rossijane-2054903456.html
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2025
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос
Большинство россиян поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, против выступает только каждый пятый житель страны, показало исследование SuperJob РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:47:00+03:00
2025-11-14T05:56:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251008/onischenko-2046967920.html
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос

SuperJob: большинство россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинство россиян поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, против выступает только каждый пятый житель страны, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступает 22%. Каждый четвертый затруднился дать однозначную оценку (27%). Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за - 55% россиянок и 47% мужчин", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели
8 октября, 02:57
Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма заметно меньше: "за" высказались 46%. Среди россиян старше 45 лет уровень поддержки минимален (43%).
При этом бизнес переходить на четырехдневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю (89%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% - недопустимой.
Единичные случаи введения четырехдневки или ее временного эксперимента не меняют общей картины. Наиболее активное обсуждение темы происходило в период пандемии, в июле 2021 года, но и тогда 3 из 4 компаний не рассматривали эту идею. С тех пор интерес бизнеса к вопросу только снижается, что создает явный контраст с динамикой общественного мнения, отмечают авторы исследования.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала