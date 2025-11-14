Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинство россиян поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, против выступает только каждый пятый житель страны, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступает 22%. Каждый четвертый затруднился дать однозначную оценку (27%). Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за - 55% россиянок и 47% мужчин", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма заметно меньше: "за" высказались 46%. Среди россиян старше 45 лет уровень поддержки минимален (43%).

При этом бизнес переходить на четырехдневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю (89%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% - недопустимой.