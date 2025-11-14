В России проведут эксперимент по маркировке бакалейной продукции

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Эксперимент по маркировке при помощи системы "Честный знак" отдельных видов бакалейной продукции, в том числе круп, меда, муки, каш и картофеля быстрого приготовления пройдет в России с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года, следует из постановления правительства России.

"Провести с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции - круп, макарон, муки и смесей для приготовления теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления, меда, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в документе.

с 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции была введена обязательная маркировка. В перечень такой продукции, в частности, вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности, а с 1 сентября 2025 года маркировка была расширена на какао, чай, кофе и цикорий.