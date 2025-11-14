Рейтинг@Mail.ru
Россия оказалась в тройке основных поставщиков газа в ЕС - РИА Новости, 14.11.2025
14:45 14.11.2025
Россия оказалась в тройке основных поставщиков газа в ЕС
Россия оказалась в тройке основных поставщиков газа в ЕС - РИА Новости, 14.11.2025
Россия оказалась в тройке основных поставщиков газа в ЕС
Россия в сентябре стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз - это произошло несмотря на снижение экспорта до минимума за два года, следует из анализа... РИА Новости, 14.11.2025
Россия оказалась в тройке основных поставщиков газа в ЕС

Россия по итогам сентября стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз - это произошло несмотря на снижение экспорта до минимума за два года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в начале осени экспортировала странам Евросоюза газа на минимальные с августа 2023 года 829,7 миллиона евро против 959,3 миллиона в августе. Доля российских компаний в поставках осталась снизилась до 14,5% с 15,4% месяцем ранее.
При этом поставки трубопроводного газа снизились на четверть, составив 351,7 миллиона евро, а СПГ - на 3,3%, до 478 миллионов евро.
Несмотря на этот спад, Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, опередив Алжир. Его экспорт рухнул на 42% за месяц, составив 700,4 миллиона евро. Лидером остаются США, которые также немного сократили продажи в ЕС - на 2%, до 1,83 миллиарда евро.
В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в сентябре составил 699,2 миллиона евро против 752 миллионов месяцем ранее, а также Великобритания, чьи продажи за месяц сократились до 514,5 миллиона евро с 549 миллионов.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз
17 февраля, 16:06
 
