Россия выступает за мирное решение украинского конфликта, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
14:26 14.11.2025
Россия выступает за мирное решение украинского конфликта, заявила Захарова
Россия выступает за мирное решение украинского конфликта, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Россия выступает за мирное решение украинского конфликта, заявила Захарова
Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация, денацификация Украины,... РИА Новости, 14.11.2025
Россия выступает за мирное решение украинского конфликта, заявила Захарова

Захарова: РФ последовательно выступает за мирное решение конфликта на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация, денацификация Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, непременными условиями которого является демилитаризация, денацификация Украины. Именно действия киевского режима при активном подстрекательстве и военной поддержке западников, в том числе "семёрочников" (международное объединение G7 - ред.) , в свое время сорвали реализацию минских соглашений и привели к эскалации", - сказала она в ходе брифинга.
Мирошник предположил, почему Киев отказался от переговоров
