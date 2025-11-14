https://ria.ru/20251114/rossija-2054969653.html
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями - РИА Новости, 14.11.2025
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
Средства ПВО за четыре часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:05:00+03:00
2025-11-14T13:05:00+03:00
2025-11-14T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2054893857.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
МО РФ: силы ПВО сбили 5 дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями