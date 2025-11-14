Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 14.11.2025
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
Средства ПВО за четыре часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Четырнадцатого ноября текущего (2025 - ред.) года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В США рассказали о планах по ликвидации Зеленского
Заголовок открываемого материала