В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной массированной атаки ВСУ на город, написал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, больше всего пострадал Новороссийск. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения.
22 июня 2022, 17:18