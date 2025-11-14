Рейтинг@Mail.ru
10:40 14.11.2025 (обновлено: 11:16 14.11.2025)
В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС
В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной массированной атаки ВСУ на город, написал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:40:00+03:00
2025-11-14T11:16:00+03:00
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной массированной атаки ВСУ на город, написал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, больше всего пострадал Новороссийск. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
