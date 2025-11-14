https://ria.ru/20251114/reper-2054944093.html
Рэпер Obe 1 Kanobe получил восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Видновский городской суд Московской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт...
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказали в суде.
Ранее обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить рэпера к 11 годам колонии. Вартиков в последнем слове заявил, что раскаивается, попросил строгого его не наказывать. До этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.
Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина
в Московской области
. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 7 горшков с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, но срок за покушение на преступление не может превышать трех четвертей от максимального - то есть до 15 лет в случае с Obe 1 Kanobe.