Рэпер Obe 1 Kanobe получил восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.

"Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказали в суде.

Ранее обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить рэпера к 11 годам колонии. Вартиков в последнем слове заявил, что раскаивается, попросил строгого его не наказывать. До этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.

Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина Московской области . Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 7 горшков с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.

Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.