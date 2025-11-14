https://ria.ru/20251114/pvo-2054912413.html
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2025
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов
Силы ПВО сбили за ночь 216 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:37:00+03:00
2025-11-14T07:37:00+03:00
2025-11-14T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
саратовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054887144.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
саратовская область
черное море
ростовская область
республика крым
белгородская область
тамбовская область
брянская область
воронежская область
нижегородская область
оренбургская область
безопасность, россия, краснодарский край, саратовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, черное море, ростовская область, республика крым, белгородская область, тамбовская область, брянская область, воронежская область, нижегородская область, оренбургская область
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов
