Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 14.11.2025 (обновлено: 07:52 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/pvo-2054912413.html
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2025
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов
Силы ПВО сбили за ночь 216 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:37:00+03:00
2025-11-14T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
саратовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054887144.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
саратовская область
черное море
ростовская область
республика крым
белгородская область
тамбовская область
брянская область
воронежская область
нижегородская область
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, краснодарский край, саратовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, черное море, ростовская область, республика крым, белгородская область, тамбовская область, брянская область, воронежская область, нижегородская область, оренбургская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Черное море, Ростовская область, Республика Крым, Белгородская область, Тамбовская область, Брянская область, Воронежская область, Нижегородская область, Оренбургская область
ПВО сбила за ночь 216 украинских дронов

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 216 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 216 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
02:06
Большинство БПЛА — 66 — сбили в Краснодарском крае, еще 59 — над Черным морем, 45 — в Саратовской области, 19 — в Крыму.
Российские бойцы также уничтожили восемь дронов — в Волгоградской области, семь — в Ростовской, четыре — в Белгородской, три — в Тамбовской, два — в Брянской и по одному — в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКраснодарский крайСаратовская областьВооруженные силы УкраиныБеспилотникиЧерное мореРостовская областьРеспублика КрымБелгородская областьТамбовская областьБрянская областьВоронежская областьНижегородская областьОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала