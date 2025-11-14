https://ria.ru/20251114/pvo-2054910089.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:52:00+03:00
2025-11-14T06:52:00+03:00
2025-11-14T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20250814/bpla-2035385904.html
ростовская область
миллеровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в шести районах Ростовской области