Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь

ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости, 14.11.2025
