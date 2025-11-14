Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 14.11.2025
ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Город Севастополь
Город Севастополь
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Город Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей", - написал он.
Развожаев отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не повреждены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
