Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
"Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в документе.
Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении. В числе основных вызовов, рисков и угроз безопасности на дорогах названы:
- плохое техническое состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;
- недостаточная культура и дисциплина участников дорожного движения;
- несоответствие нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;
- рост числа автомобилей и увеличение интенсивности дорожного движения, что повышает нагрузку на инфраструктуру и создает дополнительные риски.
В соответствии с этим выделяются следующие основные направления повышения безопасности участников дорожного движения:
- обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
- совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;
- системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;
- модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;
- внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.
План мероприятий по реализации положений стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.
Указ вступил в силу со дня подписания главой государства. Таким образом, министры должны представить перечень планируемых действий к маю 2026 года, после чего его будут поэтапно внедрять в практику на протяжении пяти лет.
При этом выделяются два ключевых этапа: до 2030 года ожидается существенное снижение уровня смертности на дорогах, а до 2036-го планируется дальнейшее ужесточение целевых показателей безопасности дорожного движения.