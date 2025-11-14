Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
19:10 14.11.2025 (обновлено: 20:18 14.11.2025)
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения. РИА Новости, 14.11.2025
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
"Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в документе.
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям
31 октября, 05:18
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям
31 октября, 05:18
Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении. В числе основных вызовов, рисков и угроз безопасности на дорогах названы:
  • плохое техническое состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;
  • недостаточная культура и дисциплина участников дорожного движения;
  • несоответствие нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;
  • рост числа автомобилей и увеличение интенсивности дорожного движения, что повышает нагрузку на инфраструктуру и создает дополнительные риски.
Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее
1 ноября, 08:00
Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее
1 ноября, 08:00
В соответствии с этим выделяются следующие основные направления повышения безопасности участников дорожного движения:
  • обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
  • совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;
  • системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;
  • модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;
  • внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
5 ноября, 03:15
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
5 ноября, 03:15
План мероприятий по реализации положений стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.
Указ вступил в силу со дня подписания главой государства. Таким образом, министры должны представить перечень планируемых действий к маю 2026 года, после чего его будут поэтапно внедрять в практику на протяжении пяти лет.
При этом выделяются два ключевых этапа: до 2030 года ожидается существенное снижение уровня смертности на дорогах, а до 2036-го планируется дальнейшее ужесточение целевых показателей безопасности дорожного движения.​
Автомобиль каршеринга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Штрафуют на сотни тысяч". На водителей в России расставили новые ловушки
10 ноября, 08:00
 
