Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

"Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в документе.

Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении. В числе основных вызовов, рисков и угроз безопасности на дорогах названы:

плохое техническое состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;

недостаточная культура и дисциплина участников дорожного движения;

несоответствие нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;

рост числа автомобилей и увеличение интенсивности дорожного движения, что повышает нагрузку на инфраструктуру и создает дополнительные риски.

В соответствии с этим выделяются следующие основные направления повышения безопасности участников дорожного движения:

обновление и контроль технического состояния транспортных средств;

совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;

системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;

модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;

внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.

План мероприятий по реализации положений стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.

Указ вступил в силу со дня подписания главой государства. Таким образом, министры должны представить перечень планируемых действий к маю 2026 года, после чего его будут поэтапно внедрять в практику на протяжении пяти лет.