Путин наградил орденом Дружбы почетного консула в Австрии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы почетного консула РФ в городе Брегенце (Австрия) и члену экспертной комиссии Института изучения ушу при Главном государственном управлении физической культуры и спорта КНР.
«
"За вклад в укрепление российско-австрийских торгово-экономических связей и продвижение позитивного образа России в Австрии наградить орденом Дружбы Берча Хуберта - почетного консула Российской Федерации в городе Брегенце (Австрийская Республика), гражданина Австрийской Республики", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Кроме того, за большой вклад в российско-китайское сотрудничество в области спорта таким же орденом награжден У Бинь, член экспертной комиссии Института изучения ушу при Главном государственном управлении физической культуры и спорта КНР, гражданин КНР.