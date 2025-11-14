Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив "Мосгаза" орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 14.11.2025
16:20 14.11.2025
Путин наградил коллектив "Мосгаза" орденом "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив "Мосгаза" орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Мосгаз", соответствущий указ размещен на сайте... РИА Новости, 14.11.2025
2025
Путин наградил коллектив "Мосгаза" орденом "За доблестный труд"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Мосгаз", соответствущий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие газовой промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Мосгаз", город Москва", - говорится в документе.
