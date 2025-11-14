Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда - РИА Новости, 14.11.2025
16:17 14.11.2025
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда - РИА Новости, 14.11.2025
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда президенту "Транснефти" Николаю Токареву, говорится в указе, опубликованном на официальном портале... РИА Новости, 14.11.2025
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда

Путин присвоил главе "Транснефти" Токареву звание Героя труда

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда президенту "Транснефти" Николаю Токареву, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда Российской Федерации", - указано в документе.
Токарев возглавляет "Транснефть" с ноября 2007 года. В марте этого года его полномочия были продлены еще на 5 лет. В декабре этого года Токарев отпразднует свое 75-летие.
РоссияНиколай ТокаревВладимир ПутинТранснефть
 
 
