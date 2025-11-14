https://ria.ru/20251114/putin-2055023400.html
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда президенту "Транснефти" Николаю Токареву, говорится в указе, опубликованном на официальном портале... РИА Новости, 14.11.2025
Путин присвоил главе "Транснефти" звание Героя труда
