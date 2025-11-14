https://ria.ru/20251114/putin-2055019158.html
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Свердловской области Екатерине Кириченко и Тульской области Людмиле Колбасовой,... РИА Новости, 14.11.2025
