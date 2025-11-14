Рейтинг@Mail.ru
15:56 14.11.2025 (обновлено: 17:54 14.11.2025)
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность
общество, россия, белгородская область, белгород, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Белгород, Владимир Путин
Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области

Путин посмертно наградил орденом Пирогова фельдшера из Белгородской области

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Журбенко Сергея Владимировича - фельдшера Томаровского поста скорой медицинской помощи Яковлевской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно)", - говорится в документе.
Кроме того, глава государства наградил медалью "За спасение погибавших" фельдшера Краснояружского поста Борисовской подстанции Сергея Руденко.
Кроме того, глава государства наградил медалью "За спасение погибавших" фельдшера Краснояружского поста Борисовской подстанции Сергея Руденко. Как рассказали РИА Новости в правительстве Белгородской области, он был в числе тех, кто оказывал помощь пострадавшим после атак украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Березовка Борисовского района, когда погибли 10 мирных жителей и более 50 были ранены.
Сергей Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.
Заголовок открываемого материала