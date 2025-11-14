https://ria.ru/20251114/putin-2055017418.html
Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области
Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области - РИА Новости, 14.11.2025
Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Журбенко Сергея Владимировича - фельдшера Томаровского поста скорой медицинской помощи Яковлевской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области" (посмертно)", - говорится в документе.
Кроме того, глава государства наградил медалью "За спасение погибавших" фельдшера Краснояружского поста Борисовской подстанции Сергея Руденко.
Как рассказали РИА Новости в правительстве Белгородской области
, он был в числе тех, кто оказывал помощь пострадавшим после атак украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Березовка Борисовского района, когда погибли 10 мирных жителей и более 50 были ранены.
Сергей Журбенко погиб в ДТП в Белгороде
. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.