Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом
Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом - РИА Новости, 14.11.2025
Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта Минеральные Воды, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 14.11.2025
