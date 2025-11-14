Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом - РИА Новости, 14.11.2025
15:50 14.11.2025
Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта Минеральные Воды, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 14.11.2025
Путин наградил коллектив аэропорта Минеральные Воды орденом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта Минеральные Воды, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За вклад в развитие гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды", Ставропольский край", - говорится в тексте указа.
