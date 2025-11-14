Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра травматологии и ортопедии имени Приорова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова", город Москва", - говорится в документе.