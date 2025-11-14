https://ria.ru/20251114/putin-2055013207.html
Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом
Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом - РИА Новости, 14.11.2025
Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра травматологии и ортопедии имени Приорова, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:43:00+03:00
2025-11-14T15:43:00+03:00
2025-11-14T15:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251114/putin-2055010807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил коллектив медцентра имени Приорова орденом
Путин наградил орденом Пирогова коллектив медцентра имени Приорова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра травматологии и ортопедии имени Приорова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова", город Москва", - говорится в документе.