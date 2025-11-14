Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/putin-2055011203.html
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом - РИА Новости, 14.11.2025
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:36:00+03:00
2025-11-14T15:36:00+03:00
общество
россия
климент тимирязев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251114/putin-2055010807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, климент тимирязев
Общество, Россия, Климент Тимирязев
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом

Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив академии имени Тимирязева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования.
"За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России и заслуги в научно-педагогической деятельности наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева", город Москва", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Путин посмертно наградил нескольких сотрудников "Белгородэнерго"
Вчера, 15:36
 
ОбществоРоссияКлимент Тимирязев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала