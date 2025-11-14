https://ria.ru/20251114/putin-2055011203.html
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом
Путин наградил коллектив академии имени Тимирязева орденом
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 14.11.2025
россия
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив академии имени Тимирязева