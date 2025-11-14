https://ria.ru/20251114/putin-2055010807.html
Путин посмертно наградил нескольких сотрудников "Белгородэнерго"
Путин посмертно наградил нескольких сотрудников "Белгородэнерго"
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества нескольких сотрудников "Белгородэнерго" посмертно, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 14.11.2025
Путин посмертно наградил орденами Мужества нескольких сотрудников Белгородэнерго