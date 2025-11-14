Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова
14:20 14.11.2025 (обновлено: 16:11 14.11.2025)
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова
Владимир Путин присвоил аэропорту в Ижевске имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. РИА Новости, 14.11.2025
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин присвоил аэропорту в Ижевске имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова.
"В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 постановляю: присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Аэропорт открыли в 1974 году. Он находится в 15 километрах от центра города и обслуживает гражданские и грузовые рейсы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Калашников — конструктор оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант. С 1949 года он работал на Ижевском машиностроительном заводе, где развернули серийное производство автомата АК-47. Кроме стрелкового под его руководством разработали большое количество оружия для спортсменов и охотников.
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского
24 июня, 19:10
24 июня, 19:10
 
ИжевскРоссияВладимир ПутинМихаил КалашниковОбществоАК-47
 
 
