Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова - РИА Новости, 14.11.2025
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова
Владимир Путин присвоил аэропорту в Ижевске имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:20:00+03:00
2025-11-14T14:20:00+03:00
2025-11-14T16:11:00+03:00
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин присвоил аэропорту в Ижевске имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова.
"В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681
постановляю: присвоить международному аэропорту Ижевск
имя М. Т. Калашникова", — говорится в документе на сайте
официального опубликования правовых актов.
Аэропорт открыли в 1974 году. Он находится в 15 километрах от центра города и обслуживает гражданские и грузовые рейсы.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Калашников — конструктор оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант. С 1949 года он работал на Ижевском машиностроительном заводе, где развернули серийное производство автомата АК-47. Кроме стрелкового под его руководством разработали большое количество оружия для спортсменов и охотников.