Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

Аэропорт открыли в 1974 году. Он находится в 15 километрах от центра города и обслуживает гражданские и грузовые рейсы.

Калашников — конструктор оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант. С 1949 года он работал на Ижевском машиностроительном заводе, где развернули серийное производство автомата АК-47. Кроме стрелкового под его руководством разработали большое количество оружия для спортсменов и охотников.