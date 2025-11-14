https://ria.ru/20251114/putin-2054986297.html
Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности противодействие правонарушениям с использованием IT.
"Сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий", — сказал он.
Президент попросил выступить с докладом главу МВД Владимира Колокольцева.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин
, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев
, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
.
В конце октября в Ханое состоялось подписание Конвенции ООН против IT-преступлений. Ее разработала Генеральная прокуратура России при координации с МИД. Как отметил Путин, Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Документ призван противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.