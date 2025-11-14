Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT

"Сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий", — сказал он.

В конце октября в Ханое состоялось подписание Конвенции ООН против IT-преступлений. Ее разработала Генеральная прокуратура России при координации с МИД. Как отметил Путин, Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Документ призван противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.