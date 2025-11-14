Рейтинг@Mail.ru
14:00 14.11.2025 (обновлено: 14:55 14.11.2025)
Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT
Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT
Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности противодействие правонарушениям с использованием IT. РИА Новости, 14.11.2025
владимир путин, политика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, михаил мишустин, владимир колокольцев, ханой, россия
Владимир Путин, Политика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Госдума РФ, Михаил Мишустин, Владимир Колокольцев, Ханой, Россия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 14 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 14 ноября 2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности противодействие правонарушениям с использованием IT.
"Сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий", — сказал он.
Президент попросил выступить с докладом главу МВД Владимира Колокольцева.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В конце октября в Ханое состоялось подписание Конвенции ООН против IT-преступлений. Ее разработала Генеральная прокуратура России при координации с МИД. Как отметил Путин, Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Документ призван противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности
20 августа, 10:14
 
Заголовок открываемого материала