Первый пункт содержания безнадзорных животных построили в Смоленске - РИА Новости, 14.11.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:01 14.11.2025
Первый пункт содержания безнадзорных животных построили в Смоленске
Первый пункт содержания безнадзорных животных построили в Смоленске
Первый специализированный пункт содержания безнадзорных животных, подозреваемых в заболевании бешенством, построили в Смоленске на улице Большая Краснофлотская, РИА Новости, 14.11.2025
Первый пункт содержания безнадзорных животных построили в Смоленске

Первый специализированный пункт для безнадзорных животных построили в Смоленске

© Фото : пресс-служба администрации СмоленскаГлава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте
Глава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленска
Глава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый специализированный пункт содержания безнадзорных животных, подозреваемых в заболевании бешенством, построили в Смоленске на улице Большая Краснофлотская, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава Смоленска Александр Новиков проверил качество выполненных работ на новом объекте. В инспекции принял участие начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев.
Строительство пункта стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Смоленской области.
"Ситуация с бешенством в Смоленске требует оперативного решения. Теперь у нас в городе есть комплекс, полностью соответствующий ветеринарным требованиям. Благодаря правительству региона и губернатору Василию Анохину на его строительство выделено более 8,5 миллиона рублей. Реализация проекта — это важный шаг в обеспечении безопасности горожан и гуманном обращении с животными", — приводит пресс-служба слова Новикова.
Пункт включает 20 оборудованных будок для собак с песчаным покрытием и металлической сеткой, исключающей подкопы. На территории построена лаборатория для осмотра и вакцинации животных, что позволяет проводить необходимые ветеринарные мероприятия непосредственно на месте.
Строительство велось под постоянным контролем Главного управления ветеринарии Смоленской области, которому в ближайшее время будет передан готовый объект.
