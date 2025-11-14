Первый пункт содержания безнадзорных животных построили в Смоленске

Глава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте

Глава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте

© Фото : пресс-служба администрации Смоленска Глава Смоленска Александр Новиков и начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев во время инспекции выполненных работ на новом объекте

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый специализированный пункт содержания безнадзорных животных, подозреваемых в заболевании бешенством, построили в Смоленске на улице Большая Краснофлотская, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Смоленска Александр Новиков проверил качество выполненных работ на новом объекте. В инспекции принял участие начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев.

Строительство пункта стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Смоленской области.

"Ситуация с бешенством в Смоленске требует оперативного решения. Теперь у нас в городе есть комплекс, полностью соответствующий ветеринарным требованиям. Благодаря правительству региона и губернатору Василию Анохину на его строительство выделено более 8,5 миллиона рублей. Реализация проекта — это важный шаг в обеспечении безопасности горожан и гуманном обращении с животными", — приводит пресс-служба слова Новикова.

Пункт включает 20 оборудованных будок для собак с песчаным покрытием и металлической сеткой, исключающей подкопы. На территории построена лаборатория для осмотра и вакцинации животных, что позволяет проводить необходимые ветеринарные мероприятия непосредственно на месте.