Пубертат: основные этапы, особенности и проявления полового созревания

МОСКВА — РИА Новости. Пубертатный период — один из наиболее важных этапов в жизни каждого человека, когда происходит половое созревание. Особенности пубертата у мальчиков и девочек, физические и психологические признаки данного этапа и советы родителям — в материале РИА Новости.

Что такое пубертат и половое созревание

Период полового созревания знаменует переход, в результате которого ребенок становится взрослым человеком и физиологически уже сам может стать родителем.

Данный период принято обозначать словом латинского происхождения “пубертат” (от “pubertas”), что в переводе означает “половая зрелость”. Однако для социальных и культурных аспектов чаще применяется термин "подростковый период". Некоторые исследователи полагают, что он начинается с 12 лет и заканчивается в 17, однако Всемирная организация здравоохранения называет цифры с 10 до 19 лет.

“В последние 100 лет идут процессы акселерации, то есть ускорения физического развития детей и, в связи с этим, более раннего наступления подросткового периода. Особенно это стало заметно в последние 10 лет”, — отмечает педиатр Софья Капустина.

Во время пубертатного периода организм переживает как физиологические, так и психологические изменения, которые способствуют наступлению половой и физической зрелости.

Физиологические изменения при половом созревании

Все изменения, которые происходят в период полового созревания, можно разделить на несколько групп. В первую очередь это — физиологические проявления, то есть внешние перемены.

Отделы головного мозга (гипоталамус и гипофиз) начинают вырабатывать особые гормоны, под действием которых активируется как физическое развитие ребенка, так и половые железы. У девочек это яичники, у мальчиков — яички. В результате этих процессов начинают вырабатываться половые гормоны, которые вызывают рост и взросление тела. В женском организме пубертат начинается раньше, чем в мужском. В 46% случаев у девочек-подростков половое созревание наступает в том же возрасте, что и у их матерей.

"В этот период у подростков может возникнуть неуклюжесть, так как им сложно контролировать быстро меняющееся тело и его габариты. Также может появиться ломота и зуд в мышцах и костях, гипертонус мышц. В связи с тем, что гормоны начинают бурно "атаковать" организм, возникает частая усталость, перепады настроения, головные боли, трудности с сосредоточенностью и усвоением материала. Обычно в период 12-14 лет проседает учеба, но это нормально", — рассказал РИА Новости психолог Станислав Иванов.

Как добавляет Софья Капустина, дети в этом возрасте нуждаются в пристальном внимании и помощи педиатра, который составит программу витаминно-минеральной поддержки. Коррекция содержания витаминов, таких как витамин Д и макроэлементов, кальция, магния, железа помогут ребенку справиться с неприятными симптомами.

Половое созревание начинается с резкого скачка роста, когда ребенок буквально за несколько месяцев может вырасти на 10 и более сантиметров. У девочек данный период начинается с 9-11 лет, у мальчиков — с 11 до 14-ти.

“За этот процесс отвечает гормон соматотропин, который вызывает деление клеток в организме, за счет чего и происходит увеличение в размерах. На то, какого роста будет человек, влияет, в основном, генетика”, — рассказывает Ирина Черняева, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, специалист по возрастной психологии.

Активный рост завершается в возрасте 16-18 лет у девушек и до 23 лет — у юношей.

После таких перемен меняется телосложение ребенка, а также формируются вторичные половые признаки.

“Очень важно в период таких изменений правильно подбирать белье, которое на нарушает кровообращение и не мешает росту. Необходимо помочь растущему человеку научиться правильно ухаживать за собой, своей кожей, правильно подобрать косметические средства с учетом индивидуальных особенностей”, — отмечает Софья Капустина.

Психологические и социальные изменения в период полового созревания

У молодых людей в период полового созревания меняется не только внешность, но и поведение. Нередко психологические изменения заметно отстают от физиологических процессов, но также объясняются усиленной выработкой определенных гормонов. Как правило, юноши и девушки в данный период более склонны к импульсивному поведению и переменам в настроении, а способность к самоконтролю и планированию окончательно формируется несколько позже. Также они становятся особенно чувствительны к любому стрессу.

Стремление к независимости, которое нередко сопровождается ссорами с родителями и отрицанием уже устоявшихся норм поведения в семье — еще одно распространенное проявление переходного возраста. Мальчики и девочки в этот период учатся отстаивать собственное мнение, оспаривают те границы, которые раньше позиционировались как незыблемые, ориентироваться не на правила жизни папы и мамы, а находить собственные ориентиры.

Окружающие часто отмечают в этот период перепады настроения: энергичный и жизнерадостный еще пару минут назад ребенок внезапно становится замкнутым и грубым, впадает в апатию.

Нередко в период пубертата могут резко поменяться интересы, что зачастую связано с попыткой примкнуть к тому или иному коллективу или группе сверстников.

Стадии полового созревания у девочек и мальчиков

Период полового созревания у любого человека делится на три основных этапа.

Допубертатная фаза

Это этап, когда заметных внешних изменений у подростка еще не происходит, однако в гипофизе и гипоталамусе уже идет синтез гормонов, отвечающих за половое развитие.

Допубертатная (или препубертатная) фаза начинается с 9-13 лет. В это время появляются первые признаки полового созревания.

Пубертатная фаза

Наступает у девочек в 12-16 лет, а у мальчиков в 13-17 лет. В этот период под действием гормонов начинают проявляться первые заметные признаки полового созревания: развиваются вторичные половые признаки, формируется “мужской” и “женский” тип фигуры. Также для данной фазы характерны такие признаки как поллюция у юношей и менструация у девушек.

Постпубертатная фаза

Постпубертатная фаза завершает цикл подростковых изменений. У мальчиков появляются волосы на лице, возможно возникновение юношеских угрей, акне у девочек. Рост останавливается, менструальный цикл у девочек становится регулярным, а у представителей сильного пола идет развитие мускулатуры.

Половое созревание у девочек

Период полового созревания не имеет четких временных границ и может варьироваться. Как правило, у девочек пубертат начинается несколько раньше, чем у юношей: первые признаки можно заменить уже в возрасте 8-9 лет (но могут появиться и до 14 лет) и заканчивается половое созревание у девочек в норме к 18 годам.

Резкий скачок роста, формирование молочных желез, а затем появление волос на лобке и в подмышках, начало менструаций (сначала они, как правило, нерегулярные, но примерно в течение года цикл нормализуется), а вместе с этим — характерные высыпания на коже (прыщи или акне) и психологические изменения (в том числе — перепады настроения, критическое отношение к собственной внешности и снижение самооценки, пробуждение романтического интереса к представителям противоположного пола) — все эти изменения сопровождают пубертат у девочек.

В период полового созревания серьезные изменения претерпевает фигура. Меняется размер и форма таза, определенным образом перераспределяется жировая ткань (в большей степени откладывается на груди, на бедрах и ягодицах).

Половое созревание у мальчиков

В среднем половое созревание у мальчиков начинается в возрастной промежуток от 9 до 14 лет и завершается по нормам развития до достижения юношей восемнадцатилетнего возраста (хотя рост медленно продолжается вплоть до 23 лет).

Физические изменения, которые происходят с мальчиками в период полового созревания, по большей части связаны с развитием вторичных половых признаков. Вместе с этим молодые люди значительно прибавляют в росте. Обильное потоотделение — еще одно характерное проявление пубертата у мальчиков вместе с изменением голоса, появлением волос на отдельных частях тела, развитием мускулатуры и появлением ночных поллюций.

Гормональная перестройка, которую в данный период переживает юноша, отражается и на психоэмоциональном состоянии. Мальчики в этом возрасте стремятся стать самостоятельными, однако внешние перемены нередко провоцируют неуверенность в себя, заставляют стесняться или проявлять повышенную чувствительность к любой критике. Появляются и первые сексуальные фантазии, которые также могут заставлять некоторых юношей чувствовать себя скованно и неуверенно.

Кризис перехода и его влияние на подростка

В период взросления подростки сталкиваются с кризисом юности, который предполагает психологическую, эмоциональную и социальную перестройку. Как правило, темпы физического развития в данный период заметно опережают психологические, что и становится причиной кризиса. Ведь несмотря на то, что внешне юноши и девушки уже вполне могут сойти за взрослого человека, назвать их полностью самостоятельными в этот период в большинстве случаев еще нельзя, что провоцирует конфликты со взрослыми.

"Кризис перехода" — это этап перехода человека из статуса ребенка в статус взрослой личности внутри определенного социума. В этот период личность лишается определенных привилегий и ограничений и получает ряд обязанностей и прав. Из-за этого у подростка возникает сильный внутренний кризис в вопросе своей роли. Это выливается в подростковый бунт, отрицание и сложное социальное поведение. Для успешного прохождения данного кризиса родителям важно вводить четкие условия прав и обязанностей для подростка начиная с 8-10 лет. У ребенка должны формироваться четкие границы переходов, и понимание, где заканчивается попечительство и начинается ответственность и привилегии свободы. Эти правила должны быть однозначны как для подростка, так и для родителей, а не меняться от настроения или обстоятельств. Тогда подросток научится нести ответственность за себя и пользоваться своими правами, а также обретет уверенность в своем статусе через признание родителей", — порекомендовал Станислав Иванов.

Социальные изменения

Данный период заметно отражается не только на взаимодействии подростка с родителями и другими взрослыми, но и на общении со сверстниками. Как правило, молодым людям в период полового созревания очень сложно держать свои чувства и эмоции в себе и с “холодной” головой анализировать события. Все это приводит к ссорам, в том числе — с друзьями.

Нередко в этот период у подростка снижается и успеваемость в школе, что может быть вызвано различными причинами.

Период полового созревания сопровождается и повышенным интересом к представителям противоположного пола, но далеко не каждый подросток может верно интерпретировать новые чувства и эмоции, которые с этим связаны, не говоря уже о том, чтобы управлять ими.

Вместо мнения родителей на первое место для подростков выходит мнение сверстников, те принципы, которых придерживаются в социальной группе, в которой он состоит. В этом кроется одна из главных опасностей пубертата —- психологически уязвимый на данном этапе юноша или девушка могут стать жертвой чужого негативного влияния. Именно поэтому так важно сохранить максимально близкие и доверительные отношения с родителями, которые смогут вовремя заметить опасные проявления и помочь своему чаду избежать серьезных ошибок.

Роль родителей и поддержка

Период полового созревания становится серьезным испытанием не только для самого подростка, но и для окружающих его людей, членов семьи. В этот период очень важно проявлять искреннюю любовь и поддержку, признавать право подростка на проявление негативных эмоций (нормально плакать, если ты расстроен, злиться, если что-то не получается, и так далее), но при этом должны быть выстроены и четко соблюдаться ключевые границы (например, недопустимы грубость и жестокость, причем как со стороны ребенка, так и со стороны взрослых).

В этот период очень важно уметь не просто слушать, но и слышать ребенка, порой даже не пытаясь с ходу продемонстрировать свой жизненный опыт и предложить рациональное решение проблемы, а просто дать возможность выговориться, проявиться сочувствие. Так как ребенок стремится к самостоятельности (что, в целом, вполне закономерный процесс), стоит проявлять уважение к его личному пространству (не читать личные переписки и так далее).

Очень осторожно в данный период стоит прибегать к критике, так как самооценка подростков очень уязвима. Если необходимо обсудить проблемную ситуацию, критикуйте поступок, а не личность.

Факторы, влияющие на половое созревание

Период полового созревания — естественный этап жизни, через которых проходит каждый человек. Однако на своевременность происходящих в организме процессов могут оказать влияние различные факторы.

Питание и физическое развитие

По словам педиатра Софьи Капустиной, характер питания (наряду с генетическими факторами) оказывает определяющее влияние на физическое развитие подростков. В этом возрасте крайне важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы, а в рационе были жиры, белки, клетчатка и углеводы с низким гликемическим индексом. Все это помогает укреплению мышц и нормальному развитию.

В период полового созревания многие подростки (особенно девушки) начинают очень придирчиво относиться к собственному телу, следить за весом и нередко — ограничивать себя в еде в стремлении к выбранному идеалу фигуры. Слишком строгие диеты могут стать причиной отсутствия менструации. Опасна и другая крайность — лишний вес: избыточная масса тела также может привести к задержке полового развития.

“В данной ситуации важно, чтобы родители собственным примером прививали подростку привычки правильного и рационального питания, организовали возможность адекватной физической активности, необходимой для гармоничного развития с учетом интересов ребенка. Очень полезны занятия йогой, в тренажерном зале под руководством опытного тренера”, — рекомендует эксперт.

Генетика и среда

Исследования доказывают, что временные рамки пубертата нередко обусловлены генетикой. Так, у девочек половое созревание в большинстве случаев начинается в том же возрасте, что и у матери.

Отсрочить или, наоборот, привести к раннему началу пубертата могут сильные и продолжительные стрессы, вызванные, к примеру, неблагополучной ситуацией в семье.

Помимо этого существуют исследования , изучающие влияние химических веществ, содержащихся в косметических средствах и средствах личной гигиены, на сроки полового созревания подростков. По выводам ученых, с более раннему началу пубертата могут привести парабены, фталаты и другие распространенные компоненты, которые можно встретить в составе многих современных средств.

По словам эксперта, порой причиной сбоя в развитии может стать перенесенная ребенком инфекция.

Возможные отклонения и когда обращаться к врачу

Несмотря на то, что возрастные нормы для начала и завершения периода полового созревания у мальчиков и девочек весьма лабильны и не имеют строго зафиксированных границ, все же порой специалисты сталкиваются с тем, что гормональная перестройка в организме подростка начинается слишком рано или, наоборот, чересчур запаздывает.

В данных случаях можно вести речь о преждевременном или задержанном половом развитии соответственно.

Преждевременное половое созревание

В некоторых случаях возможно так называемое преждевременное половое развитие. У девочек оно происходит до 8 лет, у мальчиков — до 9 лет (со всеми характерными для данного процесса проявлениями). Такое раннее развитие может стать причиной стресса у ребенка из-за его отличия от окружающих детей.

Если у ребенка в указанном выше возрасте уже появляются вторичные половые признаки, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Задержка полового созревания