Прокурор попросил заочно приговорить Гозмана* к 11 годам колонии
Прокурор попросил заочно приговорить Гозмана* к 11 годам колонии - РИА Новости, 14.11.2025
Прокурор попросил заочно приговорить Гозмана* к 11 годам колонии
Прокурор просит заочно приговорить обвиняемого в оправдании терроризма политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:16:00+03:00
2025-11-14T12:16:00+03:00
2025-11-14T13:16:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить обвиняемого в оправдании терроризма политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы с учетом его первого срока, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу окончательно назначить Гозману* наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.
Конкретно по делу об оправдании терроризма он попросил назначить 6 лет колонии общего режима.
Также прокурор считает необходимым запретить фигуранту 5 лет администрировать сайты.
Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Как сообщали в СК
РФ, поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
Ранее политик был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах РФ, суд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима.
Гозман* внесен в перечень террористов и экстремистов.
* признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов