18:01 14.11.2025
Краевая программа оздоровления работает на Кубани зимой и в межсезонье
Краевая программа оздоровления работает на Кубани зимой и в межсезонье
Краевая маркетинговая программа "Южная здравница" работает для туристов Краснодарского края зимой и в межсезонье, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и РИА Новости, 14.11.2025
анапа, геленджик, сочи, зима
Краснодарский край, Анапа, Геленджик, Сочи, Зима
Вид на город Анапа
Вид на город Анапа. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. Краевая маркетинговая программа "Южная здравница" работает для туристов Краснодарского края зимой и в межсезонье, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и олимпийского наследия региона.
"Визитная карточка зимы и межсезонья в Краснодарском крае уже много лет - краевая маркетинговая программа "Южная здравница". Программа реализуется министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края с 2017 года. По традиции она работает с 1 октября по 1 мая. Ежегодно в ней участвуют порядка 20 санаториев с лечением", - рассказали агентству в краевом минкурортов.
В этом году, по данным министерства, в рамках программы функционирует 22 санатория в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи, Туапсинском, Ейском, Каневском, Лабинском и Славянском районах. В рамках проекта жители и гости края могут приобретать оздоровительные туры в санаторно-курортных организациях региона со скидкой от 5 до 40 процентов.
"В прошлом году в рамках программы оздоровление прошли больше 10 тысяч человек. Как результат - заполняемость санаториев не опускается ниже 70% в течение всего года", - сказали в ведомстве.
В целом, отметили в краевом минкурортов, в регионе сегодня функционирует 204 санаторно-курортных организации вместимостью более 100 тысяч отдыхающих. В 2024 году в них оздоровились 1,8 миллиона человек с приростом 10% к аналогичному периоду 2023 года (1,6 миллиона человек). На базе здравниц функционируют 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений.
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой
Вчера, 17:53
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
