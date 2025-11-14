Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 ноября.

Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.

Бюджетный комитет в ходе доработки законопроекта поддержал поправки фракций " Единая Россия ", " ЛДПР , "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди" депутатов и правительства РФ, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей. Большая часть из них направлена на обеспечение обороны и безопасности России, в том числе на обеспечение потребностей специальной военной операции. Часть поправок связана с национальными проектами и распределением на них зарезервированных средств.

В частности, на развитие и приведение в нормативное состояние региональных и местных автодорог будет дополнительно направлено порядка 170 миллиардов рублей, на обновление общественного транспорта - 32 миллиарда, на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите – 44,6 миллиарда, на закупку данных дистанционного зондирования Земли – 5 миллиардов, на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетным направлениям технологий – 2,6 миллиарда.

В поддержанных комитетом поправках правительства, в том числе, предусмотрены средства на реализацию поручения президента РФ в части осуществления комплекса морских геолого-геофизических исследований по оценке перспектив нефтегазоносности глубоководного бассейна Японского моря . Речь идет о шельфе КНДР , пояснила при их обсуждении первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова . На эти цели в 2026 году выделяется 890 миллионов рублей.