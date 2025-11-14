Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 14.11.2025
18:32 14.11.2025
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 14.11.2025
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. На... РИА Новости, 14.11.2025
экономика
россия
ирина окладникова
единая россия
лдпр
россия
экономика, россия, ирина окладникова, единая россия, лдпр
Экономика, Россия, Ирина Окладникова, Единая Россия, ЛДПР
Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2026 год

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 ноября.
Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин оценил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
21 октября, 18:36
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.
Бюджетный комитет в ходе доработки законопроекта поддержал поправки фракций "Единая Россия", "ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди" депутатов и правительства РФ, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей. Большая часть из них направлена на обеспечение обороны и безопасности России, в том числе на обеспечение потребностей специальной военной операции. Часть поправок связана с национальными проектами и распределением на них зарезервированных средств.
В частности, на развитие и приведение в нормативное состояние региональных и местных автодорог будет дополнительно направлено порядка 170 миллиардов рублей, на обновление общественного транспорта - 32 миллиарда, на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите – 44,6 миллиарда, на закупку данных дистанционного зондирования Земли – 5 миллиардов, на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетным направлениям технологий – 2,6 миллиарда.
В поддержанных комитетом поправках правительства, в том числе, предусмотрены средства на реализацию поручения президента РФ в части осуществления комплекса морских геолого-геофизических исследований по оценке перспектив нефтегазоносности глубоководного бассейна Японского моря. Речь идет о шельфе КНДР, пояснила при их обсуждении первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова. На эти цели в 2026 году выделяется 890 миллионов рублей.
Кроме того, поправками между регионами дополнительно распределяется 11 трансфертов, восемь из которых - новые, а три - субсидии, которые не были распределены к первому чтению. Суммарно за три года из федерального бюджета планируется направить трансфертов регионам для выполнения их обязательств 11,5 триллиона рублей. Объем такой поддержки субъектов РФ в 2026 году увеличится на 37,1 миллиарда рублей - до 3,6 триллиона рублей, в 2027 году - на 43,6 миллиарда, до 3,8 триллиона, в 2028 году – на 44 миллиарда, до 4,1 триллиона.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
6 ноября, 20:07
 
ЭкономикаРоссияИрина ОкладниковаЕдиная РоссияЛДПР
 
 
