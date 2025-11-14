https://ria.ru/20251114/primore-2054946377.html
В Приморье главу фирмы обвинили в хищении при строительстве детского сада
В Приморье главу фирмы обвинили в хищении при строительстве детского сада
В Приморье главу фирмы обвинили в хищении при строительстве детского сада
Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов обвиняется в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, расследование
происшествия
россия
сергеевка
приморский край
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сергеевка
приморский край
В Приморье главу фирмы обвинили в хищении при строительстве детского сада
Главу "Микс Руф" Попова обвинили в хищении 22 млн руб при постройке детсада
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов обвиняется в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, расследование уголовного дела завершено, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
"Военными следственными органами СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Микс Руф" Виктора Попова
. Он обвиняется в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году между госзаказчиком и ООО "Микс Руф" был заключен контракт по строительно-монтажным работам в здании детсада военного городка Сергеевка Приморского края
. Подчеркивается, что обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на Попова. Отмечается, что в 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 миллионов рублей, в связи с чем Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.
Добавляется, что для обеспечения приговора военными следователями по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 16 миллионов рублей.
"По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Попова", - добавили в ГВСУ.