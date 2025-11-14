Рейтинг@Mail.ru
В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/primore-2054910765.html
В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста
В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста - РИА Новости, 14.11.2025
В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста
Три моста реконструируют в Анучинском округе Приморья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:01:00+03:00
2025-11-14T07:01:00+03:00
находка
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
https://ria.ru/20250825/granty-2037353628.html
https://ria.ru/20251112/primore-2054381610.html
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
находка, приморский край
Находка, Приморский край
В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста

В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста по нацпроекту

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Три моста реконструируют в Анучинском округе Приморья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона.
"Мостостроители приводят в порядок три моста на дороге Осиновка – Рудная Пристань в Анучинском округе. Каждый из них в высокой степени готовности, а по двум уже запущено движение машин", - говорится в сообщении.
Приморье - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Семь территорий Приморья получат федеральные гранты на благоустройство
25 августа, 05:20
Объекты расположены между городом Арсеньев и селом Анучино. На мосту на 101 километре дороги специалисты выполнили уже 80% работ, реконструировав участок протяженностью 40 метров. Рабочие почти закончили барьерное ограждение, вскоре на мосту запустят движение по основному ходу. Пока водители используют временный объезд, но вскоре его разберут.
Мост длиной 26 метров на 98-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань готов на 90%. В августе по нему запустили движение. Вскоре рабочие разберут временный объезд.
Мост протяжённостью 23 метра на 840м километре дороги готов на 100%, здесь также уже открыто движение. С осени 2024 года сооружение было закрыто, так как был риск обрушения. Машины ездили в объезд.
Работы по реконструкции мостов прошли за счет средств нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Их проверили и положительно оценили общественные наблюдатели.
Ранее власти Приморья сообщали, что в Шкотовском округе по дороге в Находку идет реконструкция пяти мостов, они расположены в районе населённых пунктов Штыково, Шкотово и Смоляниново. Работы так же ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Приморье по нацпроекту открыли три медучреждения
12 ноября, 07:45
 
НаходкаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала