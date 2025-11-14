В Анучинском округе Приморья реконструируют три моста

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Три моста реконструируют в Анучинском округе Приморья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона.

"Мостостроители приводят в порядок три моста на дороге Осиновка – Рудная Пристань в Анучинском округе. Каждый из них в высокой степени готовности, а по двум уже запущено движение машин", - говорится в сообщении.

Объекты расположены между городом Арсеньев и селом Анучино. На мосту на 101 километре дороги специалисты выполнили уже 80% работ, реконструировав участок протяженностью 40 метров. Рабочие почти закончили барьерное ограждение, вскоре на мосту запустят движение по основному ходу. Пока водители используют временный объезд, но вскоре его разберут.

Мост длиной 26 метров на 98-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань готов на 90%. В августе по нему запустили движение. Вскоре рабочие разберут временный объезд.

Мост протяжённостью 23 метра на 840м километре дороги готов на 100%, здесь также уже открыто движение. С осени 2024 года сооружение было закрыто, так как был риск обрушения. Машины ездили в объезд.

Работы по реконструкции мостов прошли за счет средств нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Их проверили и положительно оценили общественные наблюдатели.