В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Приморец заключён под стражу сроком на два месяца за приобретение 50 килограммов металлической ртути на 28 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры края обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу… сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября фигурант совместно с двумя сообщниками незаконно приобрёл 50 килограммов ядовитого вещества - ртути металлической. Организованная группа сбыла опасное вещество за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) человеку, который участвовал в спецоперации.

Ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ, организованной группой) поставлены в прокуратуре на контроль.