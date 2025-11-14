Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути
05:23 14.11.2025
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути - РИА Новости, 14.11.2025
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути
Приморец заключён под стражу сроком на два месяца за приобретение 50 килограммов металлической ртути на 28 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.11.2025
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути

В Приморье арестовали подозреваемого в приобретении ртути на 28 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Приморец заключён под стражу сроком на два месяца за приобретение 50 килограммов металлической ртути на 28 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"С учетом позиции прокуратуры края обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу… сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября фигурант совместно с двумя сообщниками незаконно приобрёл 50 килограммов ядовитого вещества - ртути металлической. Организованная группа сбыла опасное вещество за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) человеку, который участвовал в спецоперации.
Ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ, организованной группой) поставлены в прокуратуре на контроль.
Как сообщает региональная прокуратура, мера пресечения в отношении ещё двух фигурантов уголовного дела будет избрана в ближайшее время.
