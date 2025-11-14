https://ria.ru/20251114/primore-2054902393.html
В Приморье арестовали подозреваемого в незаконной покупке ртути
Приморец заключён под стражу сроком на два месяца за приобретение 50 килограммов металлической ртути на 28 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Приморец заключён под стражу сроком на два месяца за приобретение 50 килограммов металлической ртути на 28 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"С учетом позиции прокуратуры края обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу… сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября фигурант совместно с двумя сообщниками незаконно приобрёл 50 килограммов ядовитого вещества - ртути металлической. Организованная группа сбыла опасное вещество за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) человеку, который участвовал в спецоперации.
Ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 234 УК РФ
(незаконный сбыт ядовитых веществ, организованной группой) поставлены в прокуратуре на контроль.
Как сообщает региональная прокуратура, мера пресечения в отношении ещё двух фигурантов уголовного дела будет избрана в ближайшее время.