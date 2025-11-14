Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса - РИА Новости, 14.11.2025
20:12 14.11.2025 (обновлено: 20:21 14.11.2025)
В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса
В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса - РИА Новости, 14.11.2025
В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса
Пожар в помещении банного комплекса в подмосковном Одинцово локализован на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
2025
Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в помещении банного комплекса в подмосковном Одинцово локализован на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РИА Новости.
Ранее главк сообщал РИА Новости, что возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцово, эвакуированы 130 человек.
"Пожар локализован на площади 150 квадратных метров", — говорится в сообщении.
