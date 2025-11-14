В Одинцово потушили пожар в парильной банного комплекса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в помещении банного комплекса в подмосковном Одинцово локализован на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РИА Новости.

Ранее главк сообщал РИА Новости, что возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцово, эвакуированы 130 человек.