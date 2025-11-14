https://ria.ru/20251114/pozhar-2054891509.html
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре - РИА Новости, 14.11.2025
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре
Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:13:00+03:00
2025-11-14T03:13:00+03:00
2025-11-14T03:59:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251113/deti-2054673561.html
https://ria.ru/20251025/krasnodar-2050577411.html
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре
В Находке ночью вспыхнул пожар в детском развивающем центре
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что ночью 14 ноября 2025 года произошло возгорание в детском развивающем центре на улице Малиновского в Находке
. Надзорное ведомство взяло на контроль как установление всех причин и обстоятельств инцидента, так и ход проведения доследственной проверки. Будет дана всесторонняя оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объекте", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит содержание здания и помещений, исправность противопожарных систем и наличие средств пожаротушения, соответствие разрешительной документации.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, пострадавших нет.
Региональный главк МЧС уточняет, что по прибытии пожарных из входной двери здания детского центра шел густой чёрный дым.
"В результате пожара огнем повреждена стойка администратора, часть игровой зоны и входная дверь. Ликвидирован на площади 20 квадратах. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сообщает главное управление МЧС.