Рейтинг@Mail.ru
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 14.11.2025 (обновлено: 03:59 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/pozhar-2054891509.html
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре - РИА Новости, 14.11.2025
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре
Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:13:00+03:00
2025-11-14T03:59:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251113/deti-2054673561.html
https://ria.ru/20251025/krasnodar-2050577411.html
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре

В Находке ночью вспыхнул пожар в детском развивающем центре

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что ночью 14 ноября 2025 года произошло возгорание в детском развивающем центре на улице Малиновского в Находке. Надзорное ведомство взяло на контроль как установление всех причин и обстоятельств инцидента, так и ход проведения доследственной проверки. Будет дана всесторонняя оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объекте", - говорится в сообщении.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было
Вчера, 09:49
Прокуратура проверит содержание здания и помещений, исправность противопожарных систем и наличие средств пожаротушения, соответствие разрешительной документации.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, пострадавших нет.
Региональный главк МЧС уточняет, что по прибытии пожарных из входной двери здания детского центра шел густой чёрный дым.
"В результате пожара огнем повреждена стойка администратора, часть игровой зоны и входная дверь. Ликвидирован на площади 20 квадратах. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сообщает главное управление МЧС.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
25 октября, 14:17
 
ПроисшествияНаходкаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала