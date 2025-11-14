В Находке вспыхнул пожар в детском развивающем центре

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Установлено, что ночью 14 ноября 2025 года произошло возгорание в детском развивающем центре на улице Малиновского в Находке . Надзорное ведомство взяло на контроль как установление всех причин и обстоятельств инцидента, так и ход проведения доследственной проверки. Будет дана всесторонняя оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объекте", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит содержание здания и помещений, исправность противопожарных систем и наличие средств пожаротушения, соответствие разрешительной документации.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, пострадавших нет.

Региональный главк МЧС уточняет, что по прибытии пожарных из входной двери здания детского центра шел густой чёрный дым.