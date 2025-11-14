https://ria.ru/20251114/posol-2055062227.html
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:26:00+03:00
2025-11-14T18:26:00+03:00
2025-11-14T21:14:00+03:00
МИД Азербайджана вызвал посла России Евдокимова для вручения ноты протеста