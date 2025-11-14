Рейтинг@Mail.ru
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 14.11.2025 (обновлено: 21:14 14.11.2025)
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал посла России Евдокимова для вручения ноты протеста

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 14 ноя — РИА Новости. Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана.
"Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест", — говорится в сообщении.
Прибытие первых истребителей F-35 на авиабазу Флоренн в Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Откуда не ждали. Западные истребители "ударили" по Киеву
7 ноября, 08:00
Как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, на территории посольства якобы упала одна из ракет типа "Искандер".
Военный источник в комментарии РИА Новости опроверг это утверждение, сообщив, что помещение посольства повредила украинская ракета ПВО.
По его словам, подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАзербайджанРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевЗРК Patriot
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
