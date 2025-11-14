Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым

ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Многосторонние связи России и Узбекистана по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов.

Договор о союзнических отношениях между Россией Узбекистаном был подписан 14 ноября 2005 года в Москве . В Ташкенте в пятницу в международном институте Центральной Азии (МИЦА) открылся круглый стол "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия". Его организаторами выступили МИЦА и посольство РФ в республике.

"Наши политические, торгово-экономические связи по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств", - сказал Ерхов , выступая на мероприятии.

Посол отметил, что отношения России и Узбекистана основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. "И это не просто фраза. За ней стоит привилегированный режим взаимополезного сотрудничества", - сказал Ерхов.

"На данном этапе главная задача — реализация принятых решений в ходе государственного визита президента Владимира Владимировича Путина в Узбекистан в прошлом году, 26-28 мая", - считает Ерхов.

Дипломат напомнил, что по итогам визита президента РФ вновь были подтверждены общий настрой и стремление развивать полномасштабное взаимодействие в интересах стран и народов двух стран, определены долгосрочные ориентиры. "Была утверждена соответствующая дорожная карта, согласно которой мы выстраиваем более глубокое взаимодействие между нашими странами", - добавил Ерхов.