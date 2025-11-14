Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым - РИА Новости, 14.11.2025
09:34 14.11.2025
Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым
в мире
россия
узбекистан
москва
алексей ерхов
Новости
в мире, россия, узбекистан, москва, алексей ерхов
В мире, Россия, Узбекистан, Москва, Алексей Ерхов
Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым

Посол Ерхов: связи РФ и Узбекистана задают недосягаемую для других стран планку

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России Алексей Ерхов
Посол России Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России Алексей Ерхов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Многосторонние связи России и Узбекистана по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов.
Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном был подписан 14 ноября 2005 года в Москве. В Ташкенте в пятницу в международном институте Центральной Азии (МИЦА) открылся круглый стол "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия". Его организаторами выступили МИЦА и посольство РФ в республике.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
11 ноября, 18:45
"Наши политические, торгово-экономические связи по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств", - сказал Ерхов, выступая на мероприятии.
Посол отметил, что отношения России и Узбекистана основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. "И это не просто фраза. За ней стоит привилегированный режим взаимополезного сотрудничества", - сказал Ерхов.
"На данном этапе главная задача — реализация принятых решений в ходе государственного визита президента Владимира Владимировича Путина в Узбекистан в прошлом году, 26-28 мая", - считает Ерхов.
Дипломат напомнил, что по итогам визита президента РФ вновь были подтверждены общий настрой и стремление развивать полномасштабное взаимодействие в интересах стран и народов двух стран, определены долгосрочные ориентиры. "Была утверждена соответствующая дорожная карта, согласно которой мы выстраиваем более глубокое взаимодействие между нашими странами", - добавил Ерхов.
Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном был подписан 14 ноября 2005 года в Москве.
Ужин, устроенный президентом США Дональдом Трампом для лидеров стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома. 6 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке
7 ноября, 04:40
 
В миреРоссияУзбекистанМоскваАлексей Ерхов
 
 
