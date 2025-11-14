Рейтинг@Mail.ru
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 14.11.2025 (обновлено: 21:37 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/polsha-2055080647.html
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий - РИА Новости, 14.11.2025
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий
Польша продлила помощь украинским беженцам только на один год, заявил президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:46:00+03:00
2025-11-14T21:37:00+03:00
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_d1e2358312ec9560c5545e9205accaff.jpg
https://ria.ru/20251114/zakharova-2054985652.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий, Специальная военная операция на Украине
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий

Навроцкий заявил, что помощь украинским беженцам продлили лишь на год

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Польша продлила помощь украинским беженцам только на один год, заявил президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями.
«
"Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам", — сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину
Вчера, 13:57
Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. В первую очередь это касается ежемесячной выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
"Я надеюсь, что правительство уже работает над такими решениями, которые обеспечат и наше благосостояние, и нормальное нахождение граждан Украины в нашей стране", — заключил польский президент.
По различным данным, в Польше проживают около полутора миллионов граждан Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала