Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Польша продлила помощь украинским беженцам только на один год, заявил президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями.
"Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам", — сказал он.
Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. В первую очередь это касается ежемесячной выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
"Я надеюсь, что правительство уже работает над такими решениями, которые обеспечат и наше благосостояние, и нормальное нахождение граждан Украины в нашей стране", — заключил польский президент.
По различным данным, в Польше проживают около полутора миллионов граждан Украины.
