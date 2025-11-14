В Польше заявили об обнаружении нацистского золота

ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа польских исследователей, занимающаяся поисками так называемого "золотого поезда" нацистов, сообщила о получении новых данных, которые, по их утверждению, подтверждают существование легендарного состава времён Второй мировой войны, сообщает Группа польских исследователей, занимающаяся поисками так называемого "золотого поезда" нацистов, сообщила о получении новых данных, которые, по их утверждению, подтверждают существование легендарного состава времён Второй мировой войны, сообщает издание Dziennik.pl.

"По словам участников проекта, проведённое ими георадарное исследование на территории Нижней Силезии выявило подземную аномалию, которую они интерпретируют как тоннель и несколько вагонов", - говорится в сообщении.

"Мы обнаружили замаскированный железнодорожный туннель и три вагона внутри этого туннеля. Документация является полной с точки зрения физики, математики и логики", - цитирует издание одного из исследователей.

Отмечается, что группа намерена получить разрешение на проведение дальнейших поисковых работ в лесном массиве.

Официальных подтверждений обнаружения состава пока нет. Специалисты подчёркивают, что данные георадара являются предварительными и требуют последующих исследований, включая возможные раскопки, говорится в сообщении.